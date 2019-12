MARKT USA/Wenig verändert - Kaum Themen außer Handelsstreit

Ein wenig veränderter Stand der Indizes mit leichter Tendenz nach unten wird an der Wall Street am Montag zum Start erwartet. Am Markt werden schwache chinesische Exportdaten stark beachtet, da sie Aufschluss über die Auswirkungen des Handelsstreits geben. Die Exporte aus China sind im November unerwartet um 1,1 Prozent gesunken, die Ausfuhren in die USA brachen sogar um 23 Prozent ein. Die Daten dürften am Markt eine gewisse Unsicherheit hervorrufen, zumal am Montag keine Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, die den Blick ablenken könnten.

Das Thema Handelsstreit bleibt ohnehin im Fokus, weil am kommenden Sonntag neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Kraft treten würden, sollten sich die Kontrahenten bis dahin nicht einigen. Allerdings rechnen einige Analysten damit, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der Zölle auch verschieben könnte, während weiter verhandelt wird.

December 09, 2019