MARKT USA/Wenig verändert - Netflix-Aktie unter Druck

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Für etwas Unterstützung sorgt der erneute Rückgang der Renditen. Nach dem kräftigen Minus am Donnerstag gibt die zehnjährige Rendite weiter nach auf 1,79 Prozent. Dennoch bleiben die Sorgen, die US-Notenbank könnte die geldpolitischen Zügel noch stärker anziehen als bislang erwartet. Hinweise über das Tempo der Fed erhoffen sich die Investoren von der Notenbanksitzung in der kommenden Woche.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenschluss erneut übersichtlich. Es wird lediglich der Index der Frühindikatoren für den Dezember veröffentlicht.

Mehr Bewegung gibt es bei Einzelwerten. So knickt die Netflix-Aktie vor der Startglocke um 20 Prozent ein, nach einer enttäuschenden Prognose für das Neukundenwachstum. Für das laufende erste Quartal stellt der Streaminganbieter nur 2,5 Millionen Neukunden in Aussicht, der Analystenkonsens liegt dagegen bei 5,7 Millionen Neukunden. Der Umsatz im vierten Quartal lag im Rahmen der Erwartungen, der Gewinn je Aktie über der Prognose.

Die Peloton-Aktie erholt sich vom Kurseinbruch am Vortag. Die Aktie war im regulären Geschäft um rund 24 Prozent eingebrochen, nachdem CNBC berichtet hatte, dass Peloton plane, die Produktion von Fitness-Produkten aufgrund der schwachen Nachfrage vorübergehend einzustellen. Vorbörslich geht es um 7,7 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat angekündigt, "signifikante Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Rentabilitätsaussichten zu verbessern und die Kosten zu optimieren." Der Umsatz für das zweite Geschäftsquartal lag im Rahmen der Erwartungen.

January 21, 2022 05:56 ET (10:56 GMT)