MARKT USA/Wenig verändert vor US-Daten und Fed-Protokoll

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Nachdem Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-Composite am Vortag noch neue Rekordhochs markiert hatten, scheint aktuell die Luft etwas raus zu sein, heißt es. Bremsender Faktor bleiben die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditen. Diese kommen aktuell zwar leicht zurück, können ihre Aufschläge aber weitgehend behaupten. Dies belastet die Asset-Klasse Aktien. Am Dienstag machten die Zehnjahresrenditen den höchsten Tagessprung seit November.

Daneben sind die Blicke der Investoren auf einen ganzen Schwung neuer US-Konjunkturdaten sowie das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank von Ende Januar gerichtet. Dabei stehen vor allem die Einzelhandelsumsätze für Januar im Fokus, bei denen mit einer Zunahme um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gerechnet wird.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,1 Prozent.

Daneben rollt die Berichtssaison weiter. Die Aktien des Versicherers American International Group (AIG) verlieren vorbörslich 2,0 Prozent. AIG hatte einen 10-prozentigen Rückgang des Nettogewinns gemeldet, belastet unter anderem von Naturkatastrophen und Reiseversicherungen. Avis Budget Group (-2,7%) schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Der Autoverleiher traute sich aber wegen der mit der Corona-Pandemie verbundenen Unwägbarkeiten keinen Ausblick zu.

Daneben sorgen Änderungen im Portfolio von Investoren-Legende Warren Buffett für Bewegung. Die Apple-Aktie verliert 0,5 Prozent, nachdem in einer Mitteilung an die Börse bekannt geworden war, dass sich Buffett mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway zuletzt von einem Teil seiner Apple-Aktien trennte. Dagegen wurde bei Pharmaaktien wie Abbvie, Bristol-Myers Squibb und Merck & Co. (+0,5%) deutlich aufgestockt. Berkshire verdoppelte zudem seinen Anteil an T-Mobile US (+1,8%) und erhöhte außerdem Positionen bei Verizon (+4,1%), Chevron (+3,1%) und Kroger. Bei Wells Fargo (-0,6%) und Suncor Energy wurden die Bestände reduziert.

