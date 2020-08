MARKT USA/Wenig verändert zum Wochenstart

Kaum verändert dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Positiv wird gewertet, dass US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet hat - unter anderem eine wöchentliche Unterstützungszahlung an Arbeitslose. Diese beträgt mit 300 Dollar pro Woche jedoch nur noch die Hälfte des vorherigen Hilfspakets. Zuvor konnte sich der Kongress nicht auf ein neues Hilfspaket einigen.

Daneben vermeldeten die USA zuletzt die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit einer Woche. Gleichwohl wurde am Wochenende die Marke von fünf Millionen Infizierten überschritten. Nun regt sich die leichte Hoffnung, dass eine Überwindung der Corona-Krise ohne weitere Lockdowns geschafft werden kann, die eine zusätzliche Belastung für die US-Wirtschaft darstellen würden.

Unverändert angespannt ist die Lage zwischen den USA und China. Peking kritisierte die jüngsten US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf. Die USA hatten am Freitag Sanktionen wegen der Einschränkung der Selbstbestimmungsrechte der chinesischen Sonderverwaltungszone verhängt. Für weitere Belastung sorgen Medienberichte, wonach das chinesische Außenministerium noch am Montag Sanktionen gegen die beiden US-Senatoren Ted Cruz und Marco Rubio verhängen könnte.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,1 Prozent. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Berkshire Hathaway vorbörslich um 1,2 Prozent nach oben. Das Investmentvehikel von Großinvestor Warren Buffett hat im zweiten Quartal massiv von der Erholung der Aktienmärkte profitiert. Das Unternehmen verbuchte einen Gewinnsprung um 86 Prozent. Die Gewinne im umfangreichen Versicherungsgeschäft stiegen, während die Ergebnisse im Eisenbahn-, Versorgungs- und Energiebereich sowie anderen Bereichen zurückgingen.

