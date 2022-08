MARKT USA/Wenig verändert - Zurückhaltung vor Inflationsdaten

Wenig verändert mit leichter Aufwärtstendenz werden die Aktien an der Wall Street zum Start am Dienstag erwartet. Die Teilnehmer halten sich zurück, weil sie die Inflationsdaten in dieser Woche abwarten wollen, vor allem die US-Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch. Sie erhoffen sich davon Aufschluss, wie aggressiv die US-Notenbank die Zinsen anheben wird. Daneben stehen weiter die Unternehmensberichte im Fokus, die aufzeigen, ob oder wie sehr die Inflation das Geschäft und den Konsum getroffen hat.

Zach Stein, Chief Investment Officer bei der Anlageberatungsfirma Carbon Collective, sagt, es gebe auf dem Markt die Überzeugung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. "Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, wird die Inflation noch einige Zeit hoch bleiben, da die Probleme in der Versorgungskette fortbestehen und der Krieg in der Ukraine, der zu erheblichen Schwankungen bei den Energiepreisen geführt hat, immer noch eine Menge Instabilität mit sich bringt", so Stein. "Es wird Jahre dauern, bis die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve zurückgeht", fügt er hinzu.

US-Impftstoffhersteller Novavax hat im zweiten Quartal überraschend den Verlust ausgeweitet, deutlich weniger umgesetzt als erwartet und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr halbiert. Der Kurs bricht vorbörslich um gut 30 Prozent ein.

Turtle Beach stürzen um 27 Prozent ab. Der Verwaltungsrat hat sich gegen einen Verkauf des Unternehmens entschieden. Dazu gesellen sich Geschäftszahlen unter Markterwartung. Auch der Ausblick des Herstellers von Kopfhörern und anderen elektronischen Geräten fiel schwach aus.

Der Medienkonzern News Corp hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einer andauernden Stärke im Anzeigengeschäft und dem schnellen Wachstum der Wall-Street-Journal-Muttergesellschaft Dow Jones & Co profitiert. Der Konzernumsatz stieg per 30. Juni um 7,3 Prozent, das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 110 Millionen Dollar verglichen mit einem Verlust von 14 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum, was zum Teil auf einen höheren Steuervorteil zurückzuführen war. Der Kurs der B-Aktien kletterte am späten Montag um 5,9 Prozent. Zu dem Medienunternehmen gehören neben dem Wall Street Journal auch Nachrichtenorganisationen in Großbritannien und Australien und diese Nachrichtenagentur.

