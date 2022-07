MARKT USA/Zinserhöhung von 78 Basispunkten eingepreist

Laut der Deutschen Bank preist der Markt derzeit ein Zinserhöhung durch die US-Notenbank am Abend von 78 Basispunkten (Bp) ein. Das bedeutet, dass die von Analysten diskutierte Möglichkeit eines 100-Bp-Schritts, sollte er denn kommen, Bewegungen am Markt auslösen dürfte. Die Deutsche Bank selbst geht von einer Erhöhung von 75 Bp am Abend aus.

July 27, 2022 02:26 ET (06:26 GMT)