MARKT USA/Zuversicht vor Treffen Trump/Putin dürfte Wall Street stützen

An den US-Börsen zeichnet sich ein gut behaupteter Wochenauftakt ab. Der Future auf den S&P-500 gewinnt vorbörslich 0,1 Prozent. Anleger blicken dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem russischen Gegenstück Wladimir Putin in Helsinki optimistisch entgegen. Die beiden Staatschefs werden voraussichtlich über Rüstungsfragen, die mutmaßliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf und den Ukraine-Konflikt sprechen.

Durchwachsene chinesische Konjunkturdaten haben zwar in Asien die Stimmung etwas getrübt, doch scheint dies nicht auf die Wall Street überzugreifen. Das chinesische BIP-Wachstum zeigte sich im zweiten Quartal mit einer Zunahme um 6,7 Prozent angesichts des andauernden Handelskonflikts zwar widerstandsfähig und fiel wie erwartet aus, doch auch das Wachstum der Industrieproduktion im Reich der Mitte ging im Juni etwas zurück.

In den USA müssen die Märkte Daten zum Einzelhandelsumsatz im Juni, die Mai-Daten zu den Lagerbeständen und den Empire State Manufacturing Index für Juli verarbeiten. Mit der Bank of America wird ein weiteres großes US-Geldhaus über den Verlauf des zweiten Quartals berichten.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage auf der Unternehmensseite zu Wochenbeginn noch etwas dünn, doch wird sich das im Verlauf der Woche ändern. Unter anderem wird Goldman Sachs am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Schon am Montag könnte die Bank eine Personalie bekanntgeben. Die New York Times berichtete am Sonntagabend unter Berufung auf informierte Kreise, dass President David Solomon zum Nachfolger des amtierenden CEO Lloyd Blankfein ernannt werde. Dass Solomon auf Blankfein folgen würde, galt zwar seit seiner Ernennung zum President im März als ausgemacht, doch wurde seine Beförderung zum CEO bislang eher gegen Ende des Jahres erwartet.

Die Aktien von General Electric (GE) und Boeing stehen mit der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough im Blick. GE-Luftfahrtchef David Joyce rechnet nach eigenem Bekunden mit Aufträgen im Umfang von über 15 Milliarden Dollar.

