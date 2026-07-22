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Marktbedingungen

BASF-Aktie höher: Teilverkauf von Wohnungen ausgesetzt

BASF-Aktie höher: Teilverkauf von Wohnungen ausgesetzt

BASF hat den im Februar angekündigten Verkauf von Wohnungsbeständen teilweise gestoppt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
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Wie der DAX-Konzern BASF mitteilte, ist er nach Prüfung der Angebote und einer Bewertung zu aktuellen Marktbedingungen zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf nicht den angestrebten Mehrwert erzielen würde.

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Geplant war der Verkauf von 4.400 Wohneinheiten, davon 3.300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive Gebäude verkauft werden sollten. Hinzu kamen 1.100 Eigentumswohnungen. Für die Eigentumswohnungen läuft der Verkaufsprozess weiter, für das Gesamtpaket wurde er ausgesetzt.

Die BASF-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,49 Prozent auf 49,21 Euro.

DJG/mgo/uxd

DOW JONES

Bildquellen: BASF, BASF SE

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 BASF Kaufen DZ BANK
17.07.26 BASF Outperform Bernstein Research
17.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)