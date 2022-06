12.700-Punkte-Marke unterschritten: DAX mit erneutem Kursrutsch

Der DAX stieg mit einem Minus von 1,6 Prozent bei 12.795,22 Punkten in den Handel ein und weitet diese im Verlauf aus. Aktuell beträgt der Abschlag 2,77 Prozent auf 12.642,80 Zähler.

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist anhaltend angeschlagen, nachdem der deutsche Leitindex bereits zur Wochenmitte 1,7 Prozent verloren hatte. "Inflation bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten", schrieben die Analysten der Helaba. Zwar sei die Teuerungsrate im Juni in Deutschland überraschend zurückgegangen, das Niveau sei aber weiterhin unerwünscht hoch. Daher bliebe die Europäische Zentralbank unter Druck, die Zinsen deutlich anzuheben. Deswegen warteten Börsianer auf weitere Signale in anstehenden Redebeiträgen von EZB-Chefin Christine Lagarde .

Die jüngste Erholung sei von der Hoffnung getragen gewesen, dass die Notenbanken ihr Tempo nach der Zinswende schnell verringern. Dies sei aber nicht der Tenor, so Marktbeobachter.

Frische US-Daten

Am Donnerstag richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger datenseitig auf die US-Konsumausgaben. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

