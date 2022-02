Aktien Moskau: Russische Zentralbank entscheidet über weiteren Handelsstart der Moskauer Börse

Indizes in diesem Artikel MOEX 2.470,5

Nach ingesamt starken Verlusten in der vergangenen Woche interveniert die Russische Zentralbank am Montag in den Börsenhandel. Der Handel auf dem Devisenmarkt, dem Geldmarkt und dem Repo-Markt der Moskauer Börse wurde um 08:00 MEZ eröffnet, die anderen Märkte in Moskau und St. Petersburg bleiben weiterhin geschlossen. Die Entscheidung zu einem Start des Aktienhandels um 13 Uhr MEZ bleibt abzuwarten.

Der russische Leitindex RTS schwang sich am Freitag zu einer Erholung auf und verbuchte an der Moskauer Börse einen Aufschlag von 23,83 Prozent auf 919,97 Punkte. Der MOEX notierte daneben 17,95 Prozent höher bei 2.427,50 Zähler.

Am Montagmorgen war bereits der Leitzins von zuvor 9,5 Prozent auf 20 Prozent angehoben worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Anton Gvozdikov / Shutterstock.com