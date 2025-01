Marktbericht aktuell

Auf den fulminanten Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt folgt am Dienstag zunächst eine Pause.

Der DAX begann den Dienstag 0,05 Prozent tiefer bei 20.206,04 Punkten. Der deutsche Leitindex, der am Montag um fast 1,6 Prozent zugelegt hatte und auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember gestiegen war, kann im weiteren Verlauf minimale Gewinne verbuchen.

Wer­bung Wer­bung

Sein aktuelles Rekordhoch erreichte der Leitindex am 13. Dezember bei 20.522,82 Einheiten. Sein Rekord auf Schlusskursbasis liegt aktuell bei 20.426,27 Zählern.

In dieser Woche dürften auch große Investoren vermehrt aus der Weihnachtspause zurückkehren, sodass Kursbewegungen mehr Aussagekraft haben dürften als in den ersten Tagen des Jahres, als die Börsenumsätze noch sehr gering waren.

Anleger unentschlossen - Inflation und Leitzinsen im Blick

Mit einem volatilen Geschäft rechnen Händler am Dienstag. Die Börsen seien derzeit hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine Erholung in China und den davon abhängigen Branchen wie der Autoindustrie und der Rückkehr von Inflationssorgen. Während in den USA immer weniger Zinssenkungen aufgrund der starken Wirtschaft erwartet werden, ist es in Europa die schwache Konjunktur bei gleichzeitig steigender Inflation, die der EZB die Arbeit schwer machen dürfte.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires