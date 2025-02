Marktbericht aktuell

Der deutsche Aktienmarkt setzt seinen Höhenflug zur Wochenmitte fort. Zunächst wird es jedoch etwas ruhiger.

Mit minimalen Aufschlag von 0,14 Prozent auf 22.875,96 Punkte eröffnete der DAX die Mittwochs-Sitzung. Zeitweise ging es bis auf 22.935,06 Zähler nach oben und damit auf ein neues Allzeithoch.

Erst gestern beendete das Börsenbarometer den Handelstag bei 22.844,50 Zählern und damit mit einem Schlussrekord.

Bilanzsaison und Trump-Zölle bewegen

Neben der Berichtssaison, die unter anderem mit MTU weiter an Fahrt aufnimmt, sind auch Automobiltitel einen Blick wert, nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend Zölle auf den Import von Fahrzeugen in die USA in Aussicht gestellt hatte. "Sie werden in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz. Er wolle sich am 2. April konkreter dazu äußern. Zölle würden nicht anfallen, wenn Unternehmen in den USA produzierten, betonte der Republikaner. Offen blieb, ob Trump nur über die Einfuhren aus bestimmten Weltregionen sprach. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX