Heute im Fokus

Analysten heben Kursziele für Airbus nach Lieferdaten an. VW strebt weitere Kostensenkungen durch Tarifüberarbeitung an. Mercedes 2024 mit Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen. DHL Supply Chain stärkt Retourenabwicklung in den USA mit Zukauf. Bayer mit niedrig dosiertem MRT-Kontrastmittel in Phase 3 erfolgreich. Fed-Mitglieder signalisieren vorsichtigeres Vorgehen bei Zinssenkungen.