Schwache Vorgaben aus Übersee drücken den DAX heute tiefer in die Verlustzone.

Mit einem Abschlag von 0,63 Prozent auf 22.409,25 Punkte war der DAX an der Frankfurter Börse in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Weiter zeigt sich der Leitindex verlustreich.

Zuletzt hatte das Börsenbarometer bei 22.935 Einheiten seine Rekordjagd beendet, das Allzeithoch auf Schlusskursbasis liegt bei 22.844,50 Zählern.

Weltweit schwache Börsenstimmung - DAX bleibt "Fels in der Brandung"

Ein neuerlicher Vorstoß auf das jüngste Rekordhoch erscheint unrealistisch, angesichts wieder entfachter Zollsorgen und einer weltweit schwachen Börsenstimmung. In Asien stehen die Märkte am Morgen unter Druck und folgen den tags zuvor schwachen US-Aktienmärkten. US-Präsident Donald Trump hatte Zölle gegen China, Kanada und Mexiko in der kommenden Woche angekündigt. "DAX & Co können sich der aktuellen Verkaufswelle zwar nicht entziehen. Im internationalen Vergleich sind die europäischen Märkte aber aktuell so etwas wie der Fels in der Brandung", versucht Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, die Kursverluste zu relativieren.

Am Donnerstag hatte Trump angekündigt, dass die angedrohten Zölle gegen Kanada und Mexiko von bis zu 25 Prozent - wie ursprünglich geplant - am 4. März in Kraft treten sollen. Auch die Zusatzzölle auf Importe aus China von 10 Prozent sollen am 4. März zur Geltung kommen.

