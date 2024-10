Marktbericht aktuell

Zur Wochenmitte zeigen sich DAX-Anleger weiterhin zurückhaltend.

Nach zwei Verlusttagen wagen sich die Marktteilnehmer in Deutschland auch am Mittwoch nicht aus ihrer Deckung. Nachdem der DAX mit einem kleinen Abschlag von 0,12 Prozent bei 19.399,33 Punkten gestartet war, hielt er sich bis zum Mittag zunächst weiter nahe der Nulllinie. Am frühen Nachmittag verbucht der Leitindex nun aber Verluste. Sein Rekord von Donnerstag vergangener Woche bei knapp 19.675 Punkten bleibt damit für das Börsenbarometer dennoch in Reichweite. Ob der deutsche Leitindex die 20.000er-Marke in der neuen Woche erstmals erreicht, dürfte letztlich vom Verlauf der Berichtssaison abhängen, die nun auch in Europa anzieht.

Rekordhoch und 20.000-Punkte-Marke bleiben nah

Neben der Berichtssaison - hier richten Anleger ihre Blicke am Mittwoch insbesondere auf die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS nach Zahlenvorlagen - gibt es weitere Faktoren, die den Aktienmarkt im Bann halten. "Heute stehen noch einige wichtige makroökonomischen Daten an", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Besonders der Konjunkturbericht, das Beige Book der US-Notenbank, dürfte auf Interesse stoßen."

Reaktion finanzen.net / dpa-AFX