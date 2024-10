Marktbericht aktuell

Auch am Freitag hielt sich die Risikobereitschaft der DAX-Anleger weiter in Grenzen. Dennoch sin minimale Gewinne zu sehen.

Nachdem der DAX bereits am Donnerstag seine dreitägige Verlustserie beendete, geht es am Freitag ruhig zu. Zum Auftakt verlor der DAX 0,12 Prozent bei 19.419,52 Punkten, anschließend bleibt er weiterhin nahe seines Vortagesschlussstands. Zuletzt gewann er 0,13 Prozent auf 19.467,33 Zähler.

Sein Rekord von Donnerstag vergangener Woche bei knapp 19.675 Punkten blieb damit für das Börsenbarometer im Blick. Ob der deutsche Leitindex die 20.000er-Marke in dieser Woche erstmals erreicht, dürfte letztlich auch vom weiteren Verlauf der Berichtssaison abhängen, die nun auch in Europa anzieht.

Deutsche Wirtschaft und US-Wahlen im Blick

Eine etwas bessere Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat dem DAX am Freitag nach anfänglichen Verlusten knapp ins Plus verholfen.

"Auch wenn der Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober etwas zulegen kann, sollte dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass die konjunkturelle Situation noch längere Zeit schwierig bleibt", schrieb Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

Der Ifo-Index hatte sich erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verbessert. "Aber die Aufschwungshoffnungen sind weiterhin gering bei den deutschen Unternehmen", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Der Ausblick auf sinkende Zinsen hellt die Stimmung etwas auf, ansonsten gibt es kaum Bewegung im trüben Sumpf der deutschen Konjunktur." Immerhin liefere der Lichtblick für die deutsche Wirtschaft nicht allzu viel Gegenwind für die Zinssenkungsabsichten der Europäischen Zentralbank, hieß es von den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Darüber hinaus sorgt die anstehende US-Wahl bei den Anlegern zunehmend für Nervosität. Laut Umfragen und Wettquoten wird eine zweite Amtszeit von Donald Trump immer wahrscheinlicher, was Sorgen mit Blick auf die US-Außenpolitik schürt. "Mit Zöllen und Gegenzöllen könnte gerade eine Exportnation wie Deutschland einen Schaden von 180 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren erleiden", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets in Bezug auf Prognosen führender Wirtschaftsinstitute.

Reaktion finanzen.net / dpa-AFX