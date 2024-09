Marktbericht aktuell

Auch am Freitag geht es für den deutschen Leitindex wieder nach oben.

Der DAX eröffnete mit einem Gewinn von 0,1 Prozent bei 19.257,68 Punkten und markierte schon damit eine neue Bestmarke. Da es im weiteren Verlauf noch weiter gen Norden geht, liegt das aktuelle Rekordhoch nun bei 19.434,47 Zählern.

Erst gestern war der deutsche Leitindex bis auf 19.253,07 Zähler angestiegen und hatte das Donnerstagsgeschäft mit dem höchsten Schlusskurs (19.238,36 Punkte) der Geschichte beendet.

Bullishe Börsenstimmung

"Die Stimmung ist unumstritten bullish", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Chinesische Aktien erlebten nach den Konjunkturimpulsen im Reich der Mitte ihre beste Woche der Dekade. Und der Welleneffekt trage die globalen Märkte gleich mit, sagte Innes mit Verweis auch auf Rekorde des S&P 500 und des internationalen MSCI World Index. Dem DAX hatte diese Welle am Vortag den bislang besten Handelstag in diesem Jahr beschert. Innes hält es aber für möglich, dass es zeitnah zu Gewinnmitnahmen kommt, während das Quartalsende näher rückt und die China-Börsen im Oktober wegen der "Goldenen Woche" vor einer längeren Pause stehen.

In den vergangenen Tagen kamen die Treiber aus China mit einer Vielzahl von Maßnahmen, um die dortige Wirtschaft zu stützen. "Die politischen Entscheidungsträger werden selbstbewusster", schrieb am Morgen die UBS in einem Tageskommentar. Weitere Konjunkturimpulse seien auf dem Weg. Und neben der Unterstützung der Wirtschaft konzentriere sich die Regierung in China auch auf die Kapitalmärkte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX