Marktbericht aktuell

Der deutsche Leitindex verbucht am Dienstag Verluste.

Eine schwache US-Börse am Vorabend und teils heftige Verluste in Asien am Morgen warfen den DAX am Dienstag zum Start wieder unter 19.000 Punkte zurück. Der deutsche Leitindex eröffnete mit einem Minus von 0,87 Prozent bei 18.937,70 Punkten und verharrt anschließend in der Verlustzone - die runde Marke kann er im verlauf jedoch wieder zurückerobern. Aktuell notiert er 0,26 Prozent tiefer bei 19.055,11 Zählern.

"Die starken Arbeitsmarktdaten aus den USA verunsichern den Markt, da sie die Erwartungen zur zukünftigen Geldpolitik der US-Notenbank infrage stellen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Ob die US-Notenbank ihren Kurs beibehält, hänge auch von den US-Inflationsdaten am Donnerstag ab. "Bei einem deutlichen Anstieg der Teuerungsrate dürften die Zinssenkungshoffnungen schnell schwinden."

Die Wall Street drehte am Montag im Handelsverlauf deutlich nach unten. Chinas Festlandbörsen meldeten sich zwar mit optisch deutlichen Gewinnen aus der Feiertagspause zurück. Zufrieden waren Börsianer mit der Nachholrally dennoch nicht, ebbte doch praktisch schon mit Handelsstart die Nachfrage ab.

Stephen Innes von SPI Asset Management sprach schon von einem "U-Turn im Drachenbootrennen", nachdem die erhofften weiteren Konjunkturimpulse von staatlicher Seite ausgeblieben waren. Allenfalls Lippenbekenntnisse zum Wirtschaftswachstum habe es in einer aktuellen Erklärung gegeben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX