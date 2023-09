Anleger an Börse Frankfurt vor EZB-Zinsentscheid zurückhaltend: DAX zum Start kaum bewegt

Marktbericht

Der DAX geht nahezu unverändert in den Tag der Leitzinsentscheidung in der Eurozone.

Der DAX eröffnet am Donnerstag bei 15.652,41 Punkten mit einem minimalen Verlust von 0,01 Prozent.

Die Nervosität vor dem wohl wichtigsten Ereignis der Woche ist hoch: Am Vortag war das Börsenbarometer zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte August gefallen, hatte sich dann aber wieder etwas gefangen. Daten zur US-Inflation hatten die Anleger dagegen recht kaltgelassen. Für die bisherige Woche steht damit aktuell ein Minus von gut einem halben Prozent im DAX zu Buche.

Alle Blicke richten sich auf Leitzinsentscheid der EZB

Mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) wird es spannend: Experten sind sich so uneins wie nie, und auch an den Finanzmärkten ist die Ungewissheit groß, wie sich die Währungshüter entscheiden werden. Setzen die Notenbanker ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fort - oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still? Für die EZB gilt es, zwischen der sich eintrübenden Konjunktur und dem nach wie vor hartnäckigen Preisauftrieb abzuwägen. Am frühen Nachmittag wird der Markt die Antwort wissen. Bis dahin dürften die Anleger wie schon in den vergangenen Tagen weiterhin defensiv agieren.

Für Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) gibt es klare Argumente für eine Zinspause: So gebe es etwa hinsichtlich des Inflationsdrucks zumindest auf den Vorstufen klare Entspannungssignale. Die Experten gehen aber davon aus, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde selbst für den Fall, dass die Notenbank den aktuellen Zins beibehält, eines betonen dürfte: "Dass eine Pause nicht mit dem Ende des Zinszyklus verwechselt werden dürfe." Generell dürfte das restriktive Leitzinsniveau noch für längere Zeit erhalten bleiben, glaubt auch Finanzanalyst Christian Reicherter von der DZ Bank.

Neue US-Konjunkturdaten erwartet

Der Leitzinsentscheid der EZB ist am Donnerstag unbestritten das Top-Thema des Tages. Als ebenfalls wichtig werden am Nachmittag aber die US-Daten zur Erzeugerpreisentwicklung und den Einzelhandelsumsätzen angesehen.

Daneben stehen auch die Ölpreise im Blick, die sich weiter in der Nähe ihrer am Vortag markierten Zehn-Monats-Hochs halten. Nach dem Ölkartell OPEC und der US-Behörde EIA hatte am Mittwoch auch die Internationale Energieagentur vor einem zu geringen Ölangebot gewarnt. In der zweiten Jahreshälfte bestehe ein Angebotsdefizit von durchschnittlich 1,2 Millionen Barrel je Tag, erklärte die Institution. Die OPEC rechnet für das vierte Quartal mit einem Defizit von täglich mehr als drei Millionen Barrel. Es wäre das größte Defizit seit mindestens einem Jahrzehnt.

Redaktion finanzen.net / dpa (AFX) / Dow Jones Newswires