Anleger an der Börse Frankfurt vor Inflationsdaten vorsichtig: DAX gibt moderat nach

Marktbericht

Die Hoffnung auf einen nachgebenden Zinsdruck verhalf dem DAX am Mittwoch zunächst zu einem leicht positiven Start, doch die Gewinne schmolzen schnell wieder ab und das Börsenbarometer notiert nun in der Verlustzone.

Der DAX stieg bei 15.956,92 Punkten um 0,16 Prozent höher in den Mittwochshandel ein. Im Anschluss verließ die Anleger jedoch bereits wieder der Mut und das Börsenbarometer bewegt sich nun moderat im Minus.

Anleger hoffen erneut auf Zinspause in den USA

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA hatten am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed im September erneut aufleben lassen und den Börsen Schub gegeben. Die Daten waren indes nicht so schwach, dass sie Konjunktursorgen aufkommen ließen. Vielmehr hoffen Investoren vermehrt darauf, dass die Wirtschaft trotz der vielen Zinserhöhungen der vergangenen Monate sanft landen wird.

Die Vorgaben waren also gut, mit US-Börsen, die den Handel am Tageshoch beendet hatten, und auch in Asien ging der Handel zur Wochenmitte robust weiter. "Das Hauptthema des Abends war Risikobereitschaft", schrieb am Morgen die Commerzbank mit Blick auf die USA. In Deutschland scheinen die Anleger vor wichtigen Daten jedoch das Risiko zu scheuen.

Deutsche Inflationszahlen dürften weitere Richtung bestimmen

Ob der Zinsdruck auch hierzulande nachlässt, wird sich im Tagesverlauf zeigen. Nach ersten Signalen aus den Bundesländern werden am Nachmittag die Verbraucherpreise für Deutschland für August bekannt gegeben. Die Vorgaben dafür sind laut der Helaba gemischt, denn entlastenden Entwicklungen bei den Erzeuger-, Großhandels- und Importpreisen stünden die zuletzt wieder erhöhten Energiepreise gegenüber. "Ein monatliches Plus des Verbraucherpreisindexes muss daher ins Kalkül gezogen werden", hieß es hierzu.

Diese Erwartung untermauerten am Morgen veröffentlichte Verbraucherpreisdaten aus Nordrhein-Westfalen. Nach deren Vorlage zogen die Renditen von Bundesanleihen etwas an.

Zahlen vom US-Arbeitsmarkt werfen ihre Schatten voraus

Am Nachmittag wird außerdem der ADP-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, bevor am Freitag der monatliche offizielle Arbeitsmarktbericht folgt. Die Abkühlung des heißgelaufenen US-Arbeitsmarktes gilt als eines der Hauptziele der Fed bei der Senkung des Inflationsdrucks. Dazu wird mit dem PCE-Deflator einer der wichtigsten Indikatoren für die Politik der US-Notenbank vorgelegt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires