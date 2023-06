Anleger an der Frankfurter Börse verlässt der Mut: DAX fällt unter die Nulllinie

Marktbericht

Ein schwacher Technologiesektor in den USA wirkt sich am Dienstag doch noch belastend auf den deutschen Aktienmarkt aus.

Der DAX kletterte zur Eröffnung um 0,38 Prozent auf 15.873,73 Punkte, die Gewinne schmolzen im Anschluss aber schnell ab. Aktuell bewegt sich der deutsche Leitindex mit negativer Tendenz von 0,29 Prozent auf 15.767,68 Zähler.

Die Konsolidierung geht somit weiter, nachdem der DAX am Vortag mit 15.713 Zählern zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende Mai gesunken war. Börsenexperte Andreas Lipkow sagte, die Konsolidierungstendenzen seien derzeit sehr stark ausgeprägt. Fundamental signalisierten die Stimmen aus der Wirtschaft einen eher schwierigen Sommer, erläuterte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets.

Deutsche Aktienmarkt belastet von schwachen US-Techwerten

Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der DAX vor der anstehenden Berichtssaison zunächst auf tieferem Niveau einzupendeln - auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street am Montag nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat.

In New York war bis Mitte des Monats der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 dem Gesamtmarkt auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren zögerten aber inzwischen, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen rechneten, hieß es bei der Commerzbank.

Die Schwäche am US-Aktienmarkt wurde am Morgen zeitweise noch durch Kursgewinne in China abgefedert. Premierminister Li Qiang sieht das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.

Händler mit Blick auf die weitere Richtung unsicher

Händler haben allerdings keine klaren Vorstellungen, wie es am Markt weitergehen wird. Indizes wie der DAX würden zwar daran arbeiten, ihre mehr als einwöchigen Abwärtstrends seitwärts zu verlassen, echte Überzeugung oder Dynamik stehe aber nicht dahinter. "Die Märkte sind weiter hin- und hergerissen zwischen Konjunktursorgen und Hoffnung auf ein Zinstop", kommentierte ein Händler. Klare Indikationen über die Auswirkung auf die Unternehmensgewinne dürften aber erst mit der anstehenden Berichtssaison erkennbar werden.

Warten auf EZB-Notenbankkonferenz

Die Anleger warten am Dienstag auch auf eine Notenbankkonferenz, die im Tagesverlauf im portugiesischen Sintra von der Europäischen Zentralbank (EZB) veranstaltet wird. Am Vormittag wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Eröffnungsrede halten. Darüber hinaus stehen im Tagesverlauf Diskussionsrunden auf dem Programm, von denen sich Anleger Hinweise auf die weitere Entwicklung der Leitzinsen erhoffen. Die Tagung der Notenbanker dauert bis zum Mittwochnachmittag.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires