Anleger an Frankfurter Börse erneut mit Zinssorgen: DAX im Donnerstagshandel mit Verlusten

Marktbericht

Der deutsche Aktienmarkt steht am Donnerstag weiter unter Druck.

Der DAX eröffnete mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 15.661,66 Punkten und bewegt sich auch im Anschluss auf rotem Terrain. Die Marke von 15.500 Punkten sowie die knapp darunter liegenden 200-Tage-Linien als Indikatoren für den langfristigen Trend bleiben charttechnisch im Fokus.

Markt sieht keine Signale für fallende Zinsen

Vor allem die negativen Vorgaben von der Wall Street belasten. Dort hatte ein stärker als erwartet ausgefallener ISM-Index für den Service-Bereich neuerliche Zinssorgen hochkommen lassen. Mit den steigenden Ölpreisen lässt auch die Hoffnung nach, dass sinkende Kosten für Energie mittelfristig die Inflationsraten fallen lassen. Entsprechend sinkt damit auch die Chance, dass das vom Markt erhoffte Zins-Top in den USA in greifbarer Nähe ist. Am Markt stelle man sich nun auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein, erklärte Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.

Beige Book ohne Überraschungen

Das Beige Book der US-Notenbank brachte indes nichts Neues und meldete die US-Wirtschaft weiter auf moderatem Wachstumskurs. Die am Morgen veröffentlichte Handelsbilanz aus China wird im Handel bislang als nicht einschätzbar eingeordnet. Sie schrumpfte sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite, in beiden Fällen jedoch weniger als erwartet. "Die chinesischen Handelsdaten sind zwar etwas besser ausgefallen als erwartet, ein echter Grund zur Freude sind sie aber trotzdem nicht", sagt Thomas Altmann von QC Partners.

Datenkalender gut gefüllt

Weltweit trüben sich die Konjunkturaussichten ein, besonders auch in Deutschland. Die Produktion im produzierenden Gewerbe ist im Juli stärker zurückgegangen als erwartet. "Kein wirkliches Desaster, aber wieder eine Zahl, die das anhaltende Abbröckeln der Konjunktur unterstreicht. Das dritte Quartal dürfte einen Rückgang der Wirtschaftsleistung bringen", kommentiert die LBBW. Im Blick stehen damit zunächst die Konjunkturprognosen diverser Forschungsinstitute. Unter anderem legen das Ifo-Institut, das IWH und das RWI ihre Erwartungen vor. In den USA stehen wieder die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten im Fokus und eine Rede von Fed-Atlanta-Präsident Bostic.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires