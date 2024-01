Anleger an Frankfurter Börse scheuen das Risiko: DAX startet am Tag des EZB-Entscheids tiefer

Marktbericht

Der deutschen Leitindex DAX steigt schwächer in den Donnerstagshandel ein.

Der DAX startet 0,23 Prozent tiefer bei 16.849,76 Punkten.

Mit einem Rekordhoch für den tags zuvor starken DAX dürfte es am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) erst einmal nichts werden. Der Mitte Dezember erreichte Höchststand von gut 17.000 Punkten bleibt aber in Sichtweite. Zur Wochenmitte hatten dem DAX bis zu seinem Rekord nur rund 82 Punkte gefehlt.

Techsektor liefert weiter gute Vorgaben

Treiber des Kursanstiegs war der Technologiesektor mit starken Quartalszahlen etwa vom Softwarehersteller SAP SE. Der Sektor steht mit den am Vorabend nach US-Börsenschluss veröffentlichen Geschäftszahlen des Computer-Konzerns IBM und des E-Fahrzeugbauers Tesla auch am Donnerstag im Blick, wobei einer positiven Überraschung von IBM ein enttäuschendes Abschneiden von Tesla gegenübersteht.

EZB-Zinsentscheid wichtigster Termin des Tages

Höhepunkt am frühen Nachmittag ist die Leitzinsentscheidung der EZB. An der geldpolitischen Ausrichtung dürfte sich nichts verändern. Die meisten Bankvolkswirte rechnen mit stabilen Leitzinsen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die EZB an ihrer Ausrichtung festhält. "Die Botschaft der EZB seit der Ratssitzung im Dezember lautet: Keine Reduzierung im ersten Quartal, Tür offen im zweiten Quartal", heißt es in einem geldpolitischen Ausblick der Deutschen Bank.

Die hohen Erwartungen an rasche und mehrere Zinssenkungen in diesem Jahr waren Ende 2023 der Grund für die Börsen-Rally, die im Januar dann ins Stocken geriet, weil sich die Erwartungen als etwas übertrieben erwiesen.

"Die Zinssenkungserwartungen sind beiderseits des Atlantiks ausgeprägt und somit besteht latent das Risiko einer Enttäuschung, sollten klare Bekenntnisse der EZB und der Fed für einen umfänglichen Zinssenkungszyklus ausbleiben", warnten am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. "Die Botschaft der EZB seit der Ratssitzung im Dezember lautet: Keine Reduzierung im ersten Quartal, Tür offen im zweiten Quartal", heißt es in einem geldpolitischen Ausblick der Deutschen Bank.

Unternehmen im Fokus

Der schwache Tesla-Ausblick könnte international auf Autobauer und vor allem auf Zulieferer ausstrahlen, sagte am Morgen ein Händler. Speziell solche, die im Bereich der Elektromobilität ihre Stärken haben. Papiere der deutschen Autobauer Mercedes-Benz), Volkswagen und BMW rücken unter diesen Umständen in den Fokus der Anleger.

Wegen Branchenresultaten besonders negativ im Fokus stehen Chipwerte: Der Umsatzausblick von STMicroelectronics für das laufende Quartal enttäuschte die Markterwartungen. Anleger werten dies als Zeichen, dass die schwache Nachfrage nach industriellen Chips anhält. Auch vom koreanischen Chipkonzern Hynix sind die Vorgaben negativ. Das belastet den Kurs von Infineon.

Einen Blick wert nach Ergebnissen eines Konkurrenten sind am Donnerstag auch die Symrise-Aktien. Givaudan litt im vergangenen Jahr unter dem starken Franken und der getrübten Konsumentenstimmung.





Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX