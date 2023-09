Anleger an Frankfurter Börse schütteln Zinssorgen ab: DAX um Nulllinie

Marktbericht

Der deutsche Aktienmarkt kann sich am Donnerstag nach seiner jüngsten Verlustserie etwas stabilisieren, nachdem er anfangs noch durch Zinssorgen belastet worden war.

Der DAX eröffnete mit einem Minus von 0,51 Prozent bei 15.661,66 Punkten und bewegte sich auch im Anschluss zunächst auf rotem Terrain. Inzwischen hat er die Verluste jedoch abgebaut und bewegt sich um seinen Vortagesschluss.

Markt sieht keine Signale für fallende Zinsen

Vor allem die negativen Vorgaben von der Wall Street hatten zum Handlesbeginn die Kurse gedrückt. Dort hatte ein stärker als erwartet ausgefallener ISM-Index für den Service-Bereich neuerliche Zinssorgen hochkommen lassen. Mit den steigenden Ölpreisen lässt auch die Hoffnung nach, dass sinkende Kosten für Energie mittelfristig die Inflationsraten fallen lassen. Entsprechend sinkt damit auch die Chance, dass das vom Markt erhoffte Zins-Top in den USA in greifbarer Nähe ist. Am Markt stelle man sich nun auf einen möglicherweise längeren Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank ein, erklärte Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Signale für fallende Zinsen in nächster Zeit seien zumindest unwahrscheinlich.

Beige Book ohne Überraschungen

Das Beige Book der US-Notenbank brachte indes nichts Neues und meldete die US-Wirtschaft weiter auf moderatem Wachstumskurs. Die am Morgen veröffentlichte Handelsbilanz aus China wurde im Handel als nicht einschätzbar eingeordnet. Sie schrumpfte sowohl auf der Export- als auch auf der Importseite, in beiden Fällen jedoch weniger als erwartet. "Die chinesischen Handelsdaten sind zwar etwas besser ausgefallen als erwartet, ein echter Grund zur Freude sind sie aber trotzdem nicht", sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutchland belasten nicht

Aus Deutschland kamen indes enttäuschende Konjunkturdaten. Die Industrie hierzulande entwickelt sich weiterhin schwach. "Offensichtlich schlägt die schwache Nachfrage mehr und mehr auf die Produktion durch", kommentierte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "In den kommenden Monaten dürfte sich die Abwärtstendenz in der Industrie fortsetzen und mit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte schrumpft", erwartet Volkswirt Solveen. Schon im Winterhalbjahr war die Wirtschaftsleistung rückläufig gewesen. Im Frühjahrsquartal hatte es nur zu einer Stagnation gereicht. Der Internationale Währungsfonds bewertet die Konjunkturaussichten für Deutschland im laufenden Jahr verglichen mit anderen großen Volkswirtschaften am ungünstigsten.

"Es besteht kein Zweifel mehr daran, die deutsche Wirtschaft hat ein Wachstumsproblem", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Und mit dem am Vortag vermeldeten Einbruch in den Auftragseingängen dürfte eine Erholung auch noch sehr lange auf sich warten lassen. Da passe ein DAX zumindest noch in der Nähe seines Rekordhochs eben nicht in dieses Bild, was vielen Anlegern gerade klar werde.

Auch die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal 2023 schwächer gewachsen als bislang berichtet. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal nur um 0,1 Prozent.

In den USA stehen am Nachmittag außerdem wieder die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten im Fokus und eine Rede von Fed-Atlanta-Präsident Bostic.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires