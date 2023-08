Börse Frankfurt aktuell am Freitag: DAX ungeachtet bestätigter Inflationsrate verlustreich

Marktbericht

Die DAX-Anleger schicken den Leitindex vor dem Wochenende auf rotes Terrain.

Mit dem DAX ging es zu Beginn der Freitagssitzung an der Frankfurter Börse um 0,51 Prozent auf 15.597,12 Punkte abwärts. Aktuell gibt das Börsenbarometer um 0,61 Prozent auf 15.581,33 Zähler nach.

Am Donnerstag hatte der DAX 0,7 Prozent tiefer bei 15.676,90 Punkten geschlossen. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street bauten ebenfalls ursprüngliche Gewinne ab und schlossen mit einem Abschlag von 0,8 bis 1,2 Prozent. Auf die Stimmung drückten unter anderem Sorgen um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed nach der Veröffentlichung der Protokolle ihrer letzten Sitzung. Auch die jüngsten Wirtschaftszahlen aus den USA dämpften die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen.

Analyst: "Die Luft ist raus"

"Die Luft aus dem Aktienmarkt scheint raus und die Rally-Pause seit Monatsanfang noch nicht beendet", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets laut dpa-AFX. Die Anleger stünden derzeit vor zwei Problemen: Erstens stiegen die Realzinsen wieder und zweitens sende die Konjunktur in China immer düstere Signale aus.

Inflation und EZB-Geldpolitik

Zum Wochenausklang standen die endgültigen Daten zur Inflation in der Euro-Zone im Juli an. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten im Schnitt erwartet bestätigt. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Januar 2022. Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise zweistellig gewesen.

Die Anleger erhoffen sich daraus Hinweise auf die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Jahresteuerungsrate bleibt dennoch weit entfernt vom Ziel der EZB von 2,0 Prozent. Die EZB hat ihren Leitzins neun Mal in Folge angehoben, um damit die Inflation zu bekämpfen. Den weiteren Kurs nach der Sommerpause will sie von der Analyse der hereinkommenden Daten abhängig machen.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX