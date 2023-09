Börse Frankfurt aktuell: DAX startet vor US-Inflationsdaten schwach

Marktbericht

Der DAX weitet die Verluste vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst aus.

Werte in diesem Artikel

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,42 Prozent schwächer bei 15.648,92 Punkten. Auch im weiteren Verlauf steht ein negatives Vorzeichen an der Tafel.

Vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag rücken damit das Vorwochentief bei 15.577 Punkten und die runde Marke von 15.500 Punkten ins Visier. Nicht weit darunter liegen auch die viel beachteten 200-Tagen-Linien als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Vor allem in US-Technologiewerten hatten sich am Abend Zinssorgen wieder bemerkbar gemacht. Für die zuletzt stabilisierten NASDAQ-Indizes ging es wieder um gut ein Prozent abwärts.

US-Inflationsdaten ante portas

In den USA sei die Gesamtteuerungsrate in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen, was zum Teil auch einem Basiseffekt zugeschrieben werden könne, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Im August dürfte die Inflation aber vor allem wegen der gestiegenen Ölpreise zulegen.

Die Markterwartung belaufe sich auf 3,6 Prozent nach 3,2 Prozent im Juli. Mit einer Überraschung nach oben rechnen die Experten derweil nicht. Zudem gilt es ihnen zufolge zu berücksichtigen, dass die Entwicklung auf den Vorstufen darauf hoffen lasse, dass der abwärts gerichtete Trend in den kommenden Monaten wieder Fahrt aufnehmen wird.

Redaktion finanzen.net / dpa (AFX)