Börse Frankfurt aktuell: DAX vor US-Inflationsdaten schwach

Marktbericht

Der DAX weitet die Verluste vom Dienstag zur Wochenmitte zunächst aus.

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,42 Prozent schwächer bei 15.648,92 Punkten. Auch im weiteren Verlauf steht ein negatives Vorzeichen an der Tafel.

Vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag rücken damit das Vorwochentief bei 15.577 Punkten und die runde Marke von 15.500 Punkten ins Visier. Nicht weit darunter liegen auch die viel beachteten 200-Tagen-Linien als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Vor allem in US-Technologiewerten hatten sich am Abend Zinssorgen wieder bemerkbar gemacht. Für die zuletzt stabilisierten NASDAQ-Indizes ging es wieder um gut ein Prozent abwärts.

US-Inflationsdaten ante portas

Vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten scheuen Europas Anleger zur Wochenmitte das Risiko. Die Daten dürften großen Einfluss auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed kommende Woche haben. Bereits an diesem Donnerstag entscheidet zudem die Europäische Zentralbank (EZB) über ihre weitere Geldpolitik . Sowohl in Frankfurt als auch in Washington könnten die Währungshüter die Zinsen anheben.

Konjunkturdaten stützen leicht

Schwache Industrieproduktionsdaten aus der Eurozone sorgten immerhin für eine Eindämmung der Verluste. Das sind zwar negative Signale zum Zustand der Wirtschaft, sie mindern aber in den Augen von Investoren das Risiko, dass die EZB den Leitzins weiter anhebt.<

Sowohl unter Fachleuten als auch an den Finanzmärkten ist man sich alles andere als einig, wie sich die Notenbanker der Eurozone morgen entscheiden werden. Setzen sie ihren Inflationskampf mit einer weiteren Anhebung der Leitzinsen fort - oder halten sie erstmals seit Beginn der Zinsstraffung im Sommer 2022 still? Die Chancen stehen in etwa 50 zu 50, was in jedem Fall deutliche Marktreaktionen erwarten lässt.

Redaktion finanzen.net / dpa (AFX)