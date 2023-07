Börse Frankfurt: DAX an Nulllinie - Notenbanken und Inflation im Fokus

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt sind zur Wochenmitte nur kleine Schritte zu beobachten.

Werte in diesem Artikel

Mit dem DAX ging es an der Frankfurter Börse zum Start am Mittwoch um 0,40 Prozent auf 16.190 Punkte aufwärts. Im Anschluss büßte das Aktienbarometer seinen ohnehin kleinen Gewinn auf derzeit plus 0,04 Prozent und einen Zählerstand von 16.132,29 ein.

Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt. Orientierungsmarke nach oben ist zunächst das Vorwochenhoch bei 16.185 Punkten. Nach unten sollten die Marke von 16.000 Punkten und die knapp darunter verlaufende 50-Tage-Linie mögliche Rückschläge abpuffern.

An der Wall Street war der Dow Jones am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und baute die Gewinne anschließend noch aus. Robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken überlagerten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel.

Notenbanken und Inflation im Anlegerfokus

Zunehmend rücken die Sitzungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank in den Fokus der Anleger. Die Inflation in der Eurozone ist dazu auch im Juni deutlich gefallen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent - nach 6,1 Prozent im Mai und 7,0 Prozent im April, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Anfang 2022.

Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs zeitweise zweistellig gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich gegen die Entwicklung mit kräftigen Zinsanhebungen, seit Sommer 2022 hat sie ihre Leitzinsen um insgesamt vier Prozentpunkte angehoben. Für die nächste Sitzung in der kommenden Woche wurde bereits eine zusätzliche Straffung in Aussicht gestellt.

Wichtige US-Bilanzen

Als eine der letzten US-Großbanken präsentierte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Quartalszahlen und vermeldete einen Gewinneinbruch. Konkurrent Morgen Stanley hatte am Vortag positiv überrascht. Am Abend gewähren dann noch Netflix und Tesla Einblick in ihre Bücher.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters