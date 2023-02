Börse Frankfurt: DAX-Anleger schicken Leitindex nach Fed-Leitzinserhöhung auf Jahreshoch - EZB-Entscheid erwartet

Der DAX konnte am Donnerstag zu Beginn des Handels in Frankfurt Boden gut machen - es ging 0,62 Prozent auf 15.275 Punkte nordwärts. Zwischenteitlich erklomm das Börsenbarometer ein neues Jahreshoch bei 15.445,71 Einheiten. Aktuell geht es um 1,3 Prozent auf 15.377,72 Zähler nach oben. Am Mittag wird der Leitzinsentscheid der Euorpäischen Zentralbank erwartet.

Die US-Notenbank Fed hatte am Abend die Zinsen wie von Börsianern erwartet um einen viertel Prozentpunkt auf eine neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Die Währungshüter in der Euro-Zone werden nach Meinung der meisten Anleger ebenfalls an der Zinsschraube drehen und den Schlüsselsatz um 0,50 Prozentpunkte erhöhen. Auch die Bank of England tritt am Donnerstag zusammen und dürfte die Zinsen zum zehnten Mal in Folge anheben.

Bricht DAX nach oben aus?

Spannend dürfte es nach Einschätzung eines Marktteilnehmers im Tagesverlauf werden, sollte der Terminkontrakt das Hoch der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen bei 15.366 Punkten herausnehmen. Dann dürften nochmals technisch bedingte Käufe an den Markt kommen. Ansonsten sei mit rückläufigen Notierungen zu rechnen.

