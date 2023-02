Börse Frankfurt: DAX-Anleger schicken Leitindex nach Leitzinserhöhung der Fed und EZB auf Jahreshoch

Der DAX konnte am Donnerstag zu Beginn des Handels in Frankfurt Boden gut machen - es ging 0,62 Prozent auf 15.275 Punkte nordwärts. Zwischenzeitlich erklomm das Börsenbarometer ein neues Jahreshoch bei 15.445,71 Einheiten. Aktuell geht es um 1,58 Prozent auf 15.421,03 Zähler nach oben.

Noten- und Zentralbanken machen Kurse

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat das Tempo seiner geldpolitischen Straffung wie erwartet konstant gehalten. So steigen die Leitzinsen erneut um 50 Basispunkte, wodurch sich der maßgebliche Satz für Bankeinlagen auf 2,50 Prozent erhöht. Der Hauptrefinanzierungssatz steigt auf 3,00 Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 3,25 Prozent.

Daneben lässt die Bank von England im Kampf gegen die Inflation ebenfalls nicht locker und treibt den Leitzins weiter nach oben. Wie an den Finanzmärkten erwartet, hob sie ihn am Donnerstag um einen halben Punkt auf 4,0 Prozent an. Die Entscheidung war jedoch intern umstritten und fiel mit 7 zu 2 Stimmen. Es war bereits der zehnte Zinsschritt in Serie.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend bereits die Zinsen wie von Börsianern erwartet um einen viertel Prozentpunkt auf eine neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Die Währungshüter in der Euro-Zone werden nach Meinung der meisten Anleger ebenfalls an der Zinsschraube drehen und den Schlüsselsatz um 0,50 Prozentpunkte erhöhen.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / Reuters

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com