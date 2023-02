Börse Frankfurt: DAX-Anleger zeigen sich zum Start zurückhaltend

Der DAX geht am Dienstag mit einem Verlust von 0,53 Prozent auf 15.299,79 Zähler in die Frankfurter Börsensitzung.

Am Vortag hatte er sich zeitweise bis auf 15.481 Punkte erholt, hatte es dann aber doch nicht ganz an die Charthürde um 15.500 Zähler geschafft. An der Wall Street hatte es am Montag einen Erholungsversuch gegebenen, der aber zum Handelsende immer mehr in sich zusammenfiel. Letztlich blieb ein kleines Plus. An den asiatischen Börsen zeichnete sich am Morgen kein klarer Trend ab.

Inflation bleibt Belastungsfaktor

Zuletzt hatten höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten die Sorgen vor einem weiter rigiden Zinskurs der US-Notenbank wieder geschürt. Belastend kam hinzu, dass sich Mitglieder der Fed für weitere Zinserhöhungen zur Bekämpfung der hohen Inflation ausgesprochen hatten.

Fed-Gouverneur Philip Jefferson sprach sich gegen eine Änderung des Inflationsziels der US-Notenbank aus. Er sagte am Montag in einer Rede, dass eine Anhebung des Inflationsziels "die Glaubwürdigkeit der Zentralbank beschädigen würde". Die Fed hat das Inflationsziel von 2 Prozent im Jahr 2012 formell angenommen.

