Börse Frankfurt: DAX bewegt sich vorsichtig ins Plus

Der DAX begann die Sitzung 0,11 Prozent niedriger bei 15.115,75 Punkten. Inzwischen kann das Börsenbarometer moderat zulegen und gewinnt 0,2 Prozent auf 15.163,14 Zähler.

Wenig Bewegung in der vergangenen Woche

Im Wochenverlauf hat sich bisher wenig getan. Nach Auslaufen der Neujahrsrally in der Vorwoche bei 15.269 Punkten und anschließenden Verlusten legte der DAX zwar wieder 0,7 Prozent zu. Er blieb dabei aber in einer engen Spanne von nicht einmal 200 Punkten.

Zinssitzung in der kommenden Woche im Blick

"Das Spannungsfeld aus den USA macht es Anlegerinnen und Anlegern hierzulande nicht leicht, sich zu orientieren", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nun rücke die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche in den Fokus der Investoren. "Vor sechs Wochen hat die US-Notenbank die Party an den Börsen jäh beendet. Das könnte sich in der kommenden Woche wiederholen."

NASDAQ hängt an 12.000er-Marke fest

Im US-Handel zeigten am Vorabend vor allem Technologiewerte der Nasdaq Stärke. Angetrieben habe vor allem ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum, hieß es bei der Credit Suisse. Der Auswahlindex NASDAQ 100 schaffte es wieder über die Marke von 12.000 Punkten. An dieser Hürde lief sich die Erholung in den vergangenen Monaten allerdings bereits mehrmals fest. Auch jetzt zeichnet die schwache Indikation von IG für den NASDAQ 100 bereits ab, dass der Index seine Fesseln nicht lösen kann.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images