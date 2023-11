Börse Frankfurt: DAX bleibt am Black Friday in Nähe von 16.000-Punkte-Marke

Marktbericht

Der DAX bewegt sich langsam auf sein Rekordhoch zu.

Beim DAX waren zum Start des Freitagshandels an der Frankfurter Börse geringe Abschläge von 0,04 Prozent auf 15.988,19 Punkte auszumachen. Derzeit legt der deutsche Leitindex 0,09 Prozent auf 16.008,59 Zähler zu.

Tags zuvor war das Börsenbarometer erstmals seit Ende August über die runde Marke von 16.000 Punkten gestiegen und hatte knapp darunter geschlossen.

Verkürzter Handelstag in den USA

Auch am letzten Handelstag der Börsenwoche dürften am deutschen Aktienmarkt größere Impulse jenseits des Atlantik ausbleiben. Tags zuvor waren die Handelsplätze in den USA wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wird an den US-Börsen nur verkürzt bis 19 Uhr MEZ gehandelt.

Jahresendrally angelaufen

Die Jahresendrally sei angelaufen, titelte Analyst Holger Struck von hslivetrading mit Blick auf den bislang gewinnträchtigen Monat November. Immerhin steht für den DAX in nur gut drei Wochen ein Plus von acht Prozent zu Buche. Bis zum Rekordhoch von Ende Juli bei 16.529 Punkten fehlen ihm gut drei Prozent.

Konjunkturdaten auf Agenda

In den Fokus dürften zum Wochenschluss Konjunkturdaten rücken. Das Münchner ifo-Institut veröffentlichte seinen Index zum Geschäftsklima im November. Dieser hat sich leicht aufgehellt, woran sowohl die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen Anteil hatten. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 87,3 (Oktober: 86,9) Punkte. Es war der zweite Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 87,5 prognostiziert.

Zudem legte das Statistische Bundesamt Detailergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal vor. Die Konsumflaute und die schwächelnde Weltkonjunktur haben die deutsche Wirtschaft dabei im Sommer ausgebremst. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Die weiterhin vergleichsweise hohe Inflation belastet Verbraucherinnen und Verbraucher.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires