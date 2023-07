Börse Frankfurt: DAX etwas fester - Anleger vor Zinsentscheiden in Wartestellung

Marktbericht

Am Montag kann sich der deutsche Aktienmarkt nicht auf eine klar ersichtliche Tendenz einpendeln.

Der DAX zeigte sich zum Handelsstart 0,31 Prozent niedriger bei 16.126,71 Punkten. Aktuell geht es 0,18 Prozent auf 16.206,64 Zähler nach oben.

An den Börsen herrscht Zurückhaltung, denn in dieser Woche stehen in den USA und der Eurozone Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken auf der Agenda.

Neugewichtung im NASDAQ 100

Ab Mittag wird an der Börse in Richtung Wall Street geschaut und auf die Folgen der Neugewichtung im NASDAQ 100-Index. Dort macht das gekappte Indexgewicht der vergangenen Performance-Bringer Sorgen. "Es scheint ein wenig Angst bei einigen der Top-Tech-Werte zu herrschen, da sie am Montag durch die Neuausrichtung des NASDAQ einen Abschlag erhalten", heißt es von Louis Navellier, Gründer von Navellier & Associates. NVIDIA und Microsoft seien am stärksten betroffen.

Leitzins-Entscheidungen voraus

Allgemein wird an den Märkten damit gerechnet, dass sowohl die Fed am Mittwoch als auch die EZB am Donnerstag ihre Leitzinsen noch einmal anheben werden. Ein Zinsschritt von jeweils 0,25 Prozentpunkten gilt als ausgemachte Sache, wodurch die EZB ihre Leitzinsen um insgesamt 4,25 Prozentpunkte angehoben hätte und die Fed um 5,25 Prozentpunkte. Die EZB hätte so laut den Experten Bernd Weidensteiner und Marco Wagner von der Commerzbank "ein in ihrer Geschichte beispielloses Tempo angeschlagen, die Fed das höchste seit langer Zeit."

"Die Frage ist allerdings, ob das Ende der Fahnenstange damit erreicht ist oder ob es weitere Erhöhungen geben wird", erklären die Experten Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg von der Helaba die Vorsicht der Anleger. Sie selbst rechnen zwar nicht mit weiteren Zinsschritten, auszuschließen seien sie aber nicht: "Die Notenbanken werden sich wohl alle Optionen offenhalten."

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires