Marktbericht

Börse Frankfurt: DAX fährt wieder Verluste ein - US-Notenbank Fed drückt Stimmung

06.07.23 10:03 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Donnerstag abwärts. "Per saldo haben Anleger seit 2 Monaten mit DAX-Aktien kein Geld mehr verdient", so ein Experte von QC Partners.

Werbung

Werte in diesem Artikel Indizes DAX 40 15.780,4 PKT -157,2 PKT -0,99% Charts|News|Analysen

Zum Start der Donnerstagssitzung lag der DAX in Frankfurt 0,76 Prozent im Minus bei 15.816,11 Zählern. Derzeit beläuft sich der Abschlag auf 0,84 Prozent und damit einen Punktestand von 15.803,31. Die nächste Orientierungsmarke nach unten ist das Juni-Tief bei 15.713 Zählern.

Die Wall Street verbuchte ebenfalls leichte Abschläge. Chinesische Wirtschaftsdaten und Exportkontrollen für bestimmte im Chipsektor benötigte Rohstoffe trübten die Kauflaune. "Per saldo haben Anleger seit 2 Monaten mit DAX-Aktien kein Geld mehr verdient" Nach einem starken ersten Halbjahr mit fast 15 Prozent Kursplus im DAX ist die zweite Jahreshälfte bisher gedämpft angelaufen. Drei Verlusttage infolge hatten das wichtigste deutsche Börsenbarometer wieder zurück unter die viel beachtete Marke von 16.000 Punkten gebracht. Das drücke aktuell massiv auf die Stimmung, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Per saldo haben Anleger seit 2 Monaten mit DAX-Aktien kein Geld mehr verdient. Da nehmen Frust und Enttäuschung im Moment schnell zu. Gerade im Umfeld hoher Zinsen sind ertragslose Zeiten auf der Aktienseite für viele nur schwer auszuhalten." Fed vor weiteren Leitzinsanhebungen In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll, den sogennanten Minutes, signalisierte die US-Notenbank nach der Zinspause Mitte Juni zudem erneute Leitzinserhöhungen. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss würden weitere Anhebungen im Jahr 2023 erwarten, hieß es. Eine Mehrheit ist sogar für mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr. Seit März 2022 führte der laufende Zinserhöhungszyklus den Leitzins von knapp über die Nulllinie bereits in die aktuelle Spanne zwischen 5,0 und 5,25 Prozent. Längere Zeit steigende Zinsen Der Markt muss sich auf für längere Zeit steigende Zinsen einstellen. In den Zinsfutures werde aktuell eine kleine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent eingepreist, heißt es im Marktkommentar der Commerzbank. Insgesamt sei für 2023 ein Plus von 0,29 Prozentpunkten in den Kursen. Bei der Credit Suisse rechnet man nicht vor Juni 2024 mit wieder sinkenden Zinsen. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com