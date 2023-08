Börse Frankfurt: DAX fällt zeitweise unter 16.000-Punkte-Marke - US-Bonität verhagelt Anlegerlaune

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch Minuszeichen auszumachen.

An der Kurstafel des DAX stand zu Beginn des Frankfurter Börsenhandels am Mittwoch ein Abschlag von 1,31 Prozent auf 16.027,65 Punkte. Im Anschluss fiel der Leitindex im Tagestief auf 15.955,31 Zähler unter die psychologisch wichtige 16.000er-Marke. Derzeit bewegt sich das Aktienbarometer um 1,38 Prozent auf rotem Terrain bei 16.016,42 Einheiten.

Am Dienstag hatte der DAX 1,3 Prozent tiefer bei 16.240,40 Zählern geschlossen.

"Die Lage trübt sich ein"

"Die Lage trübt sich ein", so ein Marktteilnehmer. Einerseits seien die Vorgaben aus den USA und aus Asien negativ. Andererseits hätten zuletzt auch die schwachen VDMA-Auftragseingänge auf eine Eintrübung der Konjunktur und schwächere Unternehmensgewinne hingedeutet. Zugleich dürften die Erwartungen an einen Rückgang der Inflation und damit auf Zinsunterstützung mit dem jüngsten Ölpreisanstieg überzogen sein: "Auch in den USA könnten sich die Basiseffekte umkehren und bald wieder zu höheren Inflationsraten führen", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Fitch kassiert Ranking der USA

Zudem hat Fitch den USA die Spitzenbonität "AAA" entzogen, womit die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten von den drei relevanten Ratingagenturen nur noch von Moody's mit dem Spitzenwert eingestuft wird. Fitch hatte das Rating wegen des politischen Streits im Mai auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Zwar betonen Händler, dass der Schritt nicht ganz unerwartet komme und zudem keine unmittelbaren ökonomischen Auswirkungen nach sich ziehe, gleichwohl sei es ein Stimmungsdämpfer. Einige Marktteilnehmer sprechen daher auch von einem willkommenen Anlass, Gewinne einzustreichen.

US-Arbeitsmarkt im Fokus

Am Mittwoch legt konjunkturseitig der Personaldienstleister ADP seine monatliche Umfrage zu den in der US-Privatwirtschaft entstandenen Jobs vor. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass im Juli unter dem Strich 189.000 Stellen entstanden sein dürften - nach 497.000 in der Umfrage vom Juni. Eine solche Abkühlung des heiß gelaufenen Arbeitsmarkts könnte als Vorzeichen für den am Freitag anstehenden Job-Bericht der US-Regierung gewertet werden.

Frische Bilanzdaten

Bei den Unternehmen stehen die Bilanzen großer Gesundheitskonzerne im Blick. So veröffentlichen das Konglomerat Fresenius und seine Dialystetochter FMC ihre Ergebnisse für das zweite Quartal. Auch die Medizintechnik-Tochter von Siemens, Siemens Healthineers, öffnete ihre Bücher: Lieferschwierigkeiten bei der US-Krebsmedizin-Tochter Varian verursachten Bremsspuren.

Redaktion finanzen.net / Reuters / Dow Jones Newswires