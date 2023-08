Börse Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart tiefer - US-Bonität verhagelt Anlegerlaune

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt sind am Mittwoch Minuszeichen auszumachen.

An der Kurstafel des DAX stand zu Beginn des Frankfurter Börsenhandels am Mittwoch ein Abschlag von 1,31 Prozent auf 16.027,65 Punkte.

Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,3 Prozent tiefer bei 16.240,40 Zählern geschlossen.

Für schlechte Laune sorgten unter anderem enttäuschende Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in China und den USA. Auch die Zahl der offenen Stellen jenseits des Atlantiks fiel im Juni auf das niedrigste Niveau seit über zwei Jahren. Hinzu kam die Hiobsbotschaft, dass die Ratingagentur Fitch die Bonitätsbewertungen der USA von "AAA" auf "AA+" wegen der Verschlechterung der Haushaltslage senkte.

US-Arbeitsmarkt im Fokus

Am Mittwoch legt konjunkturseitig der Personaldienstleister ADP seine monatliche Umfrage zu den in der US-Privatwirtschaft entstandenen Jobs vor. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass im Juli unter dem Strich 189.000 Stellen entstanden sein dürften - nach 497.000 in der Umfrage vom Juni. Eine solche Abkühlung des heiß gelaufenen Arbeitsmarkts könnte als Vorzeichen für den am Freitag anstehenden Job-Bericht der US-Regierung gewertet werden.

Frische Bilanzdaten

Bei den Unternehmen stehen die Bilanzen großer Gesundheitskonzerne im Blick. So veröffentlichen das Konglomerat Fresenius und seine Dialystetochter FMC ihre Ergebnisse für das zweite Quartal. Auch die Medizintechnik-Tochter von Siemens, Siemens Healthineers, öffnete ihre Bücher: Lieferschwierigkeiten bei der US-Krebsmedizin-Tochter Varian verursachten Bremsspuren.

