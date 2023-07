Marktbericht

Börse Frankfurt: DAX gewinnt - Bilanz-Flut & EZB-Zinsentscheid im Fokus

27.07.23 10:47 Uhr

Am Donnerstag steht nach dem Fed-Zinsentscheid am Nachmittag die Leitzinsentscheidung der EZB ins Haus. Am Markt sorgt eine wahre Bilanzflut für Bewegung.

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent bei 16.159,15 Zählern in den Handelstag. Aktuell geht es 0,85 Prozent auf 16.269,19 Punkte nach oben. Fed hebt Leitzins an Die Fed hob im Kampf gegen die Inflation den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an, was die Märkte bereits eingepreist hatten. Damit liegt der Zins nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Weitere Maßnahmen wurden nicht ausgeschlossen, sodass laut den Experten der Landesbank Helaba nun entscheidend ist, wie sich Inflation und Wirtschaft entwickeln. Daher dürfte ihnen zufolge ein Fokus auf die heute anstehenden vorläufigen US-Wachstumsdaten für das zweite Quartal liegen und auch auf den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in der weltgrößten Volkswirtschaft. EZB-Leitzinsentscheid folgt am Nachmittag "Im Mittelpunkt des Interesses steht heute aber zweifelsohne die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei es ebenfalls zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte kommen dürfte", schreiben die Volkswirte der Helaba weiter. Ähnlich wie bei der Fed bleibe jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht sei, oder ob es weitere Erhöhungen geben werde. "Die EZB wird sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können", lautet ihr Fazit. Bilanzflut bewegt Einzelwerte Bevor jedoch die EZB ihren Zinsschritt bekannt geben wird, werden zunächst zahlreiche Berichtsunternehmen auf sich ziehen. Unter ihnen legten die beiden DAX-Konzerne Mercedes-Benz und Heidelberg Materials mit der Bekanntgabe ihrer Quartalszahlen die Latte für ihre Jahresziele höher, während der Flugzeugbauer Airbus seine Prognosen trotz der Zulieferprobleme bekräftigte. Der Autobauer Volkswagen indes bestätigte seinen Ausblick nicht komplett, sondern senkte die Verkaufsprognose für 2023. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

