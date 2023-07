Börse Frankfurt: DAX gibt unter 16.000-Punkte-Marke nach - Fed-Protokoll voraus

Marktbericht

Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich für den DAX auf dem Frankfurter Parkett auch am Mittwoch Verluste ab.

Werte in diesem Artikel

Mit dem DAX ging es zu Beginn des Mittwochhandels in Frankfurt um 0,68 Prozent auf 15.930,16 Zähler südwärts und damit unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Einheiten. Aktuell verliert der Leitindex 0,65 Prozent auf 15.934,82 Punkte.

Bereits seit dem Wochenbeginn bröckeln die Kurse wieder ab, nachdem das Börsenbarometer noch am vergangenen Freitag kraftvoll weit über die Marke von 16.100 Punkten geklettert war. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlte es dem Handel zuletzt jedoch an frischem Schwung vor der bald anlaufenden Berichtssaison.

Konjunkturdaten im Blick der Börsianer

Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich konjunkturseitig im Juni deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 2,9 Punkte auf 49,9 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde etwas nach unten revidiert. Nach dem Rückgang liegt die Kennzahl auf dem niedrigsten Niveau seit Ende vergangenen Jahres. Zudem wird die 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt, leicht unterschritten. Das Wirtschaftswachstum sei zum Erliegen gekommen, kommentierte S&P.

Fed-Sitzungsprotokoll am Abend

Für mögliche Hinweise auf den künftigen Zinskurs dürften sich die Anleger das Sitzungsprotokoll der US-Währungshüter am Abend wohl genauer anschauen. Dieses wird allerdings erst nach dem hiesigen Marktschluss veröffentlicht. Die US-Notenbank Fed hatte im Juni nach zehn Zinsanhebungen in Folge erstmals eine Pause eingelegt, aber zugleich die Türen für eine weitere Straffung in diesem Jahr offen gelassen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX