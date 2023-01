Börse Frankfurt: DAX im Aufwind

Der DAX zeigte sich zum Sitzungsbeginn 0,43 Prozent höher bei 15.146,29 Punkte. Aktuell legt der deutsche Leitindex 0,18 Prozent auf 15.109,15 Zähler zu.

Nach der jüngsten Konsolidierung gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag dank ermutigender Signale aus Übersee wieder mehr ins Risiko. Mit SAP und Sartorius warteten am Morgen zwei DAX-Konzerne mit Details zu ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung auf.

US-Vorgaben wirken stützend - Tesla-Bilanz im Fokus

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind klar positiv: Mit einem starken Handelsende hatte es der Dow Jones am Vorabend minimal ins Plus geschafft. Die Technologiewerte an der NASDAQ holten deutliche Verluste immerhin großteils auf. Die Tesla stand hier nachbörslich im Fokus, da der Elektroautobauer die Kennzahlen für das vergangene Quartal und Geschäftsjahr vorgelegt hatte.

US-BIP am Nachmittag auf der Agenda

Im Fokus der Investoren stehen für den Nachmittag erwartete Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP). Von Reuters befragte Experten rechnen im vierten Quartal mit einem Plus von aufs Jahr hochgerechnet 2,8 Prozent nach einem Zuwachs von 3,2 Prozent im Sommerquartal. Zudem stehen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfeauf dem Plan. Anleger erhoffen sich daraus Rückschlüsse auf die Arbeitslosenquote und damit auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

