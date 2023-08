Börse Frankfurt: DAX mit kleinem Start-Plus

Marktbericht

Am Dienstag zeigt sich der deutsche Aktienmarkt weiter auf Erholungskurs.

Der DAX ging 0,03 Prozent fester bei 15.909,57 Punkten in die Sitzung.

Mit den moderaten Gewinnen bleibt der DAX allerdings weiter in der Spanne der vergangenen Börsentage zwischen etwa 15.700 und gut 16.000 Zählern stecken. Insbesondere Bedenken hinsichtlich der weltweiten Konjunktur, vor allem aber der in China, hatten die Aktienmärkte zuletzt gebremst.

Konjunktur im Asien bleibt im Fokus - Zinsen gesenkt

Die japanische Wirtschaft ist dank einer starken Auslandsnachfrage das dritte Quartal in Folge gewachsen. In China blieben dagegen sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze im Juli hinter den Prognosen der Analysten zurück. Auch der angeschlagene Immobiliensektor setzte im Juli seine Talfahrt fort: Die Baubeginne nach Fläche gingen im Jahresvergleich um fast 25 Prozent zurück. Vor diesem Hintergrund hat die chinesische Zentralbank erneut an der Zinsschraube gedreht.

Wie das Institut am Dienstag mitteilte, wurde der Zinssatz für Kredite mit einer einjährigen Laufzeit um 15 Basispunkte auf 2,5 Prozent gesenkt. Es ist die zweite Zinssenkung seit Juni.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters