Börse Frankfurt: DAX nach ifo-Index kaum bewegt

Der DAX startete mit einem marginalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 15.095,72 Punkten in den Mittwochshandel. Aktuell tendiert das Börsenbarometer 0,04 Prozent niedriger bei 15.087,58 Zählern.

Größerer Rücksetzer bleibt bisher aus

"Der DAX stemmt sich bisher erfolgreich gegen einen größeren Rücksetzer. Für einen weiteren Kursanstieg mangelt es aber an positiven Impulsen", erklärte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Vor einer Woche hatte der DAX einen Höchststand seit Februar 2022 erreicht und im noch jungen Jahr fast 10 Prozent gewonnen. In der anschließenden Konsolidierung konnte er die Marke von 15.000 Punkten aber nur mit Mühe verteidigen.

Berichtssaison sorgt nicht für genügend Impulse - Tesla-Bilanz voraus

Der bisherige Verlauf der Unternehmensberichtssaison habe noch nicht ausgereicht, um die Investoren zu größeren Aktienkäufen zu bewegen, so Altmann. "Wir erleben im Moment eine Art simultanen Käufer- und Verkäuferstreik. Neu einsteigen will im Moment niemand. Gleichzeitig ist so früh im Jahr aber auch kaum jemand bereit, sich mit Gewinnmitnahmen aus dem Aktienmarkt zurückzuziehen", analysierte der Experte. Geschäftszahlen zum vergangenen Quartal werden unter anderem von dem weltgrößten Elektroautobauer Tesla erwartet.

ifo-Index innerhalb der Erwartungen

Im Fokus steht zur Wochenmitte der ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Der ifo-Klimaindex lag im Januar bei 90,2 Punkten und somit genau innerhalb der Erwartungen. Im Dezember wurde der Wert bei 88,6 Punkten festgelegt.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com