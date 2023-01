Börse Frankfurt: DAX notiert tiefer - Was macht die Fed?

An der Frankfurter Börse ging es mit dem DAX zu Beginn am Dienstag zunächst um 0,3 Prozent auf 15.081,17 Punkte abwärts. Derzeit verbleibt er mit 0,66 Prozent bei 15.026,70 Zählern in der Verlustzone.

Bei den Unternehmen setzt sich der Reigen an Unternehmenszahlen fort. Vor allem US-Unternehmen öffnen ihre Bücher, bevor die europäische Bilanzsaison im weiteren Wochenverlauf Fahrt aufnimmt.

Was macht die US-Notenbank?

Unter Börsianern gilt es als ausgemachte Sache, dass die Fed am Mittwoch das Zinstempo drosseln und den Leitzins nur noch um 25 Basispunkte erhöhen wird. Entscheidend werde daher der weitere Zinsausblick von Fed-Chef Jerome Powell sein, so Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber Reuters. "An den Börsen wird noch immer mit ersten Zinssenkungen ab dem Spätsommer oder Herbst gerechnet. Es ist gut möglich, dass Jerome Powell diesen Hoffnungen ein jähes Ende bereitet."

Konjunkturdaten auf Agenda

Anleger haben die am Vormittag anstehenden Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone im Blick. Am Montag hatte der Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent im vierten Quartal die Anleger überrascht. Der deutschen Wirtschaft droht damit wegen der Kaufzurückhaltung der inflationsgeplagten Verbraucher eine Winterrezession. Dagegen hatte das Statistische Bundesamt die Veröffentlichung der Daten zur deutschen Inflation im Januar verschoben. Das Amt hatte am Vortag ein technisches Problem in der Datenaufbereitung angeführt, weswegen die Mitteilung nicht zum geplanten Termin an diesem Dienstag erfolgen kann. Als neuer Termin wurde die Woche vom 6. bis 10. Februar genannt.

