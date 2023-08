Börse Frankfurt: DAX springt kurzzeitig über 16.000 Punkte - Inflationsdaten aus dem Euroraum im Blick

Marktbericht

Der deutsche Leitindex versucht am Donnerstag seine leichte Vortagsschwäche auszugleichen.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Donnerstag 0,29 Prozent höher bei 15.937,39 Punkten. Aktuell notiert er 0,59 Prozent im Plus bei 15.985,25 Punkten. Zwischenzeitlich schaffte er sogar den Sprung über die 16.000-Punkte-Marke.

Inflationsrate im Euroraum

Nachdem Inflationsdaten aus Deutschland am Mittwoch Zinssorgen weder geschürt noch gemildert hatten, fiel die Beschleunigung der Teuerung in Frankreich am Donnerstag etwas höher aus als von Experten gedacht. In Kürze werden dann Zahlen zur aktuellen Inflation im Euroraum erwartet, die Ökonomen zufolge erneut leicht gesunken sein dürfte. Diese sind relevant für den nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank im September.

Vorgaben aus Übersee

In New York hatte die Erholungsdynamik an den Börsen zur Wochenmitte etwas nachgelassen und in Fernost war das Bild durchwachsen.

Die wichtigsten Handelsplätze in China gaben etwas nach, weil Stimmungsdaten aus der Wirtschaft dort durchwachsen ausfielen. Eine wirkliche Verbesserung der Konjunktur sei in China nicht auszumachen, hieß es von den Experten der ING. Der Einkaufsmanagerindex in der Industrie blieb unter der Expansionsschwelle und im Dienstleistungssektor verschlechterte er sich.

