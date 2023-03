Börse Frankfurt: DAX springt über 15.500er-Marke

Beim DAX waren zum Start des letzten Handelstages Pluszeichen in Höhe von 0,67 Prozent auf 15.430,66 Punkte zu sehen. Im weiteren Verlauf geht es bis auf ein Tageshoch von 15.509,19 Zählern nach oben. Damit erreicht der deutsche Leitindex wieder eine wichtige Marke. Derzeit steht die Börsenampel mit einem Zugewinn von 1,16 Prozent auf 15.506,02 Einheiten weiter auf Grün.Damit zieht der Leitindex im Frankfurter Börsenhandel nach dem Vierwochentief bei 15.150 Zählern tags zuvor wieder in Richtung der 21-Tage-Linie, um die er zuletzt gependelt war. Mit dem Sprung über die 15.500-Punkte-Marke reißt das Börsenbarometer eine weitere Charthürde. Auf Wochensicht liegt das Börsenbarometer 0,8 Prozent vorne. Seit Anfang Februar befindet es sich in einer recht engen Seitwärtsbewegung.

Fed-Signale sorgen für Aufschläge

Im US-Handel hatten die wichtigen Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 langfristige Durchschnittslinien am Vortag letztlich gehalten, wenn auch mit Mühe. Hartnäckig hohe Zinsen wurden von den Anlegern nach schwachem Start ignoriert.

Die Stimmung am Aktienmarkt wurde auch durch Äußerungen des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, gestützt, wonach die US-Notenbank in der Lage sein könnte, im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einzulegen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com