Börse Frankfurt: DAX startet mit Abgaben in den Handelstag

Marktbericht

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich auch am Donnerstag von seiner trägen Seite.

An der Kurstafel des DAX steht an der Frankfurter Börse zum Start der Donnerstagssitzung ein Verlust von 0,31 Prozent auf 16.059,22 Punkte.

Am Vortag hatte es der deutsche Leitindex mit 16.240 Punkten zwischenzeitlich auf das höchste Niveau seit dem Rekordhoch Mitte Juni bei 16.427 Punkten geschafft. Es fehlte aber an weiteren Käufen und der kleine Ausbruchsversuch wurde ausgebremst.

Vorsicht vor Zinsentscheiden der Fed und EZB

Laut den Commerzbank-Marktexperten suchen die Anleger weiter nach Rückschlüssen aus den Ergebnissen der brummenden Berichtssaison, bleiben aber vor der US-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche vorsichtig. Auch die EZB verkündet am Donnerstag nächster Woche turnusmäßig ihre jüngste Zinsentscheidung.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX