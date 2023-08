Börse Frankfurt: DAX steigt mit leichten Gewinnen in den Mittwochshandel ein

Marktbericht

Am Mittwoch, dem Tag vor dem Beginn des mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffens in den USA, kann der deutsche Leitindex erst einmal weiter zulegen.

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 15.761,25 Punkten in den Handel ein. Er nimmt damit Kurs auf den dritten Gewinntag in Folge.

Spannung vor Notenbanker-Treffen in Jackson Hole steigt

Der DAX koppelt sich am Mittwoch ein Stück weit von den US-Vorgabe ab. Dort war es am Dienstag im späten Handel zu leichten Verlusten gekommen. Kommentare des Präsidenten der regionalen Notenbank von Richmond, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, hatten dort auf die Stimmung gedrückt. Umso größer wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet.

Einkaufsmanagerindizes im Blick

Im Tagesverlauf kommen wichtige Daten in Gestalt der Einkaufsmanagerindizes (PMI). Sie könnten den Kurs für die nächsten Tage bestimmen. Leicht positiv wird im Handel schon vermerkt, dass die PMI-Daten aus Japan besser als erwartet ausgefallen sind. Positive PMI-Daten könnten beim DAX laut Experten für einen Sprung über die wichtige Widerstandslinie bei 15.800 Punkten sorgen.

Anleger warten auf NVIDIA-Bilanz

Anleger warten am Mittwoch außerdem gespannt auf die Quartalsbilanz des Chipkonzerns NVIDIA nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt. Sollte es beim Chipriesen Anzeichen geben, dass sich der Hype um KI nicht in deutlich steigenden Gewinnen niederschlägt, könnte der bisherige Kurstreiber für die Branche in sich zusammenfallen, heißt es.

