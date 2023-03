Börse Frankfurt: DAX vor Powell-Rede etwas höher

Für den DAX ging es zur Eröffnung der Dienstagssitzung um 0,1 Prozent auf 15.638,44 Punkte nach unten. Inzwischen steht jedoch ein Aufschlag von 0,18 Prozent auf 15.682,32 Zähler an der Tafel.

Tags zuvor war es dem deutschen Börsenbarometer gelungen, mit knapp unter 15.680 Punkten auf den höchsten Stand seit Februar vergangenen Jahres zu klettern. Im noch jungen Jahr 2023 liegt es nun 12,5 Prozent im Plus. "Jetzt gilt es für den DAX zu zeigen, dass der Ausbruch nach oben nachhaltig ist", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Je näher der Index jedoch der runden Marke von 16.000 komme, desto mehr sollte mit einsetzenden Gewinnmitnahmen gerechnet werden, warnte er.

Vorgaben aus USA gemischt - Powell-Rede im Fokus

In den USA verlor die kräftige Börsenerholung am Montag nach dem europäischen Handelsende bereits an Schwung. Der breite Technologieindex NASDAQ Composite schloss sogar mit leichten Verlusten. Die Experten der Credit Suisse begründeten die Nervosität mit dem an diesem Dienstag anstehenden Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats.

Kann Inflation gebändigt werden?

Im Vordergrund der Diskussion werde das Verhältnis von Realwirtschaft und Teuerung stehen, erklärt Thomas Meißner, Leiter Research Finanzmarktstrategie der LBBW. "Wie viel Abschwächung der Wirtschaftsleistung wird die US-Notenbank in Kauf nehmen, um die überbordende Inflation zu bändigen?" LBBW Research geht von einem Anstieg des US-Leitzinses bis Ende des kommenden Quartals um insgesamt 75 Basispunkte aus und sieht den dann erreichten Zinsgipfel erst einmal eher ein Plateau an. Erst im kommenden Jahr könnte es laut Meißner wieder abwärts gehen.

