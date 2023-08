Börse Frankfurt: DAX vor US-Arbeitsmarktzahlen mit stabilem Handelsstart

Marktbericht

Vor dem Wochenende zeigt sich der deutsche Aktienmarkt behauptet.

An der Frankfurter Börse steigt der DAX zu Beginn des Handels am Freitag um 0,15 Prozent auf 15.917,01 Zähler.

Am Donnerstag hatte er 0,8 Prozent im Minus bei 15.893 Punkten geschlossen. Die Nachwirkungen der Herabstufung der US-Bonität und eine Reihe von vorsichtigen Einschätzungen zur Geschäftsentwicklung der Firmen brockten den Börsen den vierten Tag in Folge Verluste ein.

US-Jobdaten auf Agenda

Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli im Rampenlicht. Anleger erhoffen sich davon Rückschlüsse auf die künftige Zinspolitik der US-Notebank Fed. Die Währungshüter haben die Leitzinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent nach oben getrieben, um die hohe Inflation einzudämmen und den Arbeitsmarkt abzukühlen. Ob sie im September nachlegen oder nicht, hängt von der Datenlage ab. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einem Aufbau von 200.000 Stellen nach 209.000 im Juni.

Bilanzen des Tages

Auf Unternehmensseite stehen auch zum Wochenschluss mehrere Zahlenwerke an. So haben die gestiegenen Zinsen den Gewinn der Commerzbank im Frühjahr kräftig angeschoben. Das Geldhaus erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Konzerngewinn von 565 Millionen Euro, ein Plus von 20,2 Prozent binnen Jahresfrist. Über seine Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal berichtete unter anderem auch der Energietechnik-Konzern Siemens Energy.

Redaktion finanzen.net / Reuters