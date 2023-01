Börse Frankfurt: Gestiegenes Konsumklima beschert DAX Eröffnungsplus

Der DAX begann den Handelstag 0,25 Prozent stärker bei 15.140,50 Punkten.

In den USA ging die Erholung nach dem jüngsten Rückschlag am Vorabend weiter. Dabei preschten Technologiewerte in den NASDAQ-Indizes voran auf neue Jahreshochs. Hierzulande fehlt allerdings bislang noch größerer Schwung nach der Jahresauftaktrally.

Konjunkturdaten im Blick

Investoren haben den Einkaufsmanagerindex (PMI) des Finanzdienstleisters S&P Global für Januar im Blick. Ökonomen erwarten, dass sich das Barometer wieder der Wachstumsschwelle von 50 Zählern annähert. Der Abschwung der deutschen Wirtschaft hatte sich im Dezember mit 49,0 Zählern unerwartet deutlich verlangsamt und auch die Euro-Zone drosselte ihre konjunkturelle Talfahrt.

GfK-Konsumklimaindex steigt

Das deutsche Konsumklima hellte sich auf niedrigem Niveau weiter auf, wie das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK mitteilte. "Weniger stark steigende Preise für Energie - auch aufgrund kostendämpfender Maßnahmen der Bundesregierung - sind in erster Linie für den erfreulichen Start verantwortlich", hieß es zur Begründung. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Februar einen Anstieg ihres Indikators auf minus 33,9 Zähler von revidiert minus 37,6 (zunächst: minus 37,8) im Vormonat. Damit verbesserte sich das Konsumklima zum vierten Mal in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Steigerung auf minus 33,0 Punkte erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com